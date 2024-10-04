Никогда не делайте это во время уборки

Возможно, у вас не получается эффективно убрать дом из-за одной из этих привычек. Если вы замечаете, что ваша уборка регулярно затягивается, а дом быстро снова становится грязным, возможно, вы делаете одну из этих (весьма распространенных) вещей, которые мешают эффективно навести порядок.