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На дальних рубежах Москвы вновь объявлена тревога по БПЛА

На дальних рубежах Москвы вновь объявлена тревога по БПЛА

С "жёлтого" до "красного" был повышен уровень опасности по БПЛА в регионах России, расположенных на основных маршрутах налёта беспилотников киевского режима на Москву.

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