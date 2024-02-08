"Генерал 200": Во главе армии Украины встал "Бахмутский мясник" Сырский

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного. Новым главкомом назначен генерал-полковник Александр Сырский, который ранее командовал Сухопутными войсками Украины.
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