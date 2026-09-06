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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Месси сцепился с Хуниором Алонсо после ничьей с «Атлантой». Парагваец отпраздновал заблокированный удар прямо перед Лео

Лионель Месси устроил стычку с защитником « Атланты » Хуниором Алонсо после матча регулярного чемпионата МЛС (2:2).

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