Германия начала разворачивать беженцев прямо на границе

Правительство Германии приступило к выполнению обещанного ужесточения миграционной политики. Как стало известно Bild, впервые на границе стали разворачивать мигрантов, попытавшихся подать прошение о предоставлении убежища прямо на границе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии