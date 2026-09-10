До суда довели дело о покалеченном на смоленском заводе начальнике

Работник действовал по указанию старшего мастера производства стеклопластиковых изделий в смоленском райцентре Возбуждённое против руководителя коммерческой оранизации уголовное дело о нарушении правил охраны труда, приведшем к тому, что начальник хозслужбы предприятия в Сафонове Смоленской области стал калекой, передали на рассмотрение судом.