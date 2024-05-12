Рэпер в юбке выиграл "Евровидение": как прошел скандальный конкурс

Global Look Press/dpa В шведском Мальме завершилось "Евровидение-2024". Оно стало самым скандальным за всю историю проведения песенного конкурса: фаворита из Нидерландов дисквалифицировали за нападение, а выступление представительницы Израиля едва не сорвали сторонники Палестины.