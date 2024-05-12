Global Look Press/dpa В шведском Мальме завершилось "Евровидение-2024". Оно стало самым скандальным за всю историю проведения песенного конкурса: фаворита из Нидерландов дисквалифицировали за нападение, а выступление представительницы Израиля едва не сорвали сторонники Палестины.
Рэпер в юбке выиграл "Евровидение": как прошел скандальный конкурс
Комментарии
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Eduard
Конкурс"Придурков"!
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10 час.
Eduard
Был конкурс молодых талантов,стал"Дебилов и шалав" причем ещё и политизированый.Опять Украину пытались просунуть,словно там гении,а остальные в Европе глухо-немые!
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10 час.
VV
Vladimir Vlasov
Заколотить, нахрен, это окно в Европу. Деградация полная, бал сатаны по сравнению с ними пионерская дискотека.
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8 час.
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