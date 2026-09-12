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Царьград

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На Украине заявили об угрозе для Зеленского со стороны США

На Украине заявили об угрозе для Зеленского со стороны США

Американская сторона располагает рычагами воздействия на украинское руководство. По словам эксперта, речь идёт о персональных санкциях, аресте счетов и других мерах.

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