В Москве ярморочные павильоны подготовили к летнему сезону

В Москве специалисты завершили подготовку торговых площадок к летнему сезону ярмарок. В круглогодичных павильонах проверили торговое и климатическое оборудование, а также очистили и заменили фильтры в системах кондиционирования, пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.