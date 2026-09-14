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FiNE NEWS

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Внук де Голля призвал Францию выйти из командования НАТО

Внук де Голля призвал Францию выйти из командования НАТО

Жан де Лорж, внук бывшего президента Франции Шарля де Голля, высказался за выход Франции из объединённого командования НАТО.

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