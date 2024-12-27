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Трамп собирается вернуть одну важную кнопку на стол в Белом доме

Трамп собирается вернуть одну важную кнопку на стол в Белом доме

Когда новый президент США Дональд Трамп войдет в Белый дом 20 января 2025 года, в день своей инаугурации, внутри все будет выглядеть точно так же, как и четыре года назад, когда Трамп покинул президентское кресло, — вплоть до красной кнопки для подачи диетической колы на столе в Овальном кабинете.

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