Аналитики рассказали, на что россияне обращают внимание при покупке верхней одежды

Для некоторых важен именно бренд Лишь 25% граждан РФ обращают внимание на бренд при покупке верхней одежды на весну, в то время как на соотношение цены и качества ориентируется 56% граждан, рассказали РИАМО в пресс-службе бренда Damat-Tween.
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