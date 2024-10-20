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Матрасы вместо пола, шконки по углам: как мигрантский кишлак в поселке Тельмана заполонил жизни людей

Матрасы вместо пола, шконки по углам: как мигрантский кишлак в поселке Тельмана заполонил жизни людей

Avia.pro - СМИ   Когда-то тихий и уютный посёлок имени Тельмана в Раменском районе стал эпицентром "резинового" кошмара.

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Комментарии
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Виктор Борисов
Как уже все это достало-.фестиваль плова фестиваль - тюбитеек празднование дня независимости Таджикистана(по видимому от русских оккупантов? как пишут у них в учебнике по истории) НА НАШИ ДЕНЬГИ Во-первых, чтобы &quot;Русская община&quot; получила какой-то официальный статус, права и даже финансиование, потому что пока она защищает русских в России на &quot;птичьих правах&quot;. И только тогда, когда это произойдет, по одному звонку на ее &quot;горячую линию&quot; - каждый россиянин сможет надеяться, что на его беду и на его проблему соберется не только толпа мигрантов с той стороны. Во-вторых, что &quot;Росгвардия&quot; наконец-то обретет хоть одну &quot;народную&quot; функцию и, кроме контроля за огнестрельным оружием и выдачи лицензии охранным предприятиям, ей поручат охрану россиян от мигрантов. 350 тысяч росгвардейцев - на самом деле это огромная сила. Даже сухопутные войска у нас меньше. В-третьих, МВД наконец-то проведет реформу. И Колокольцев от констатации того, что в его ведомстве дефицит полицейских составляет 152 тысячи человек, перейдет к решению этой проблемы. И выбьет у Правительства нужные деньги, чтобы полиция вновь стала Милицией. Вы знаете по делам службы в 80е я обьездил все республики Азии и прекрасно видел их реальное отношение к нам русским...помню одна гюльчатай мне сказала....выгоним вас и у нас будут золотые бордюры.Вырезали выгнали.........про&quot;бали то что было построено русскими вернулись в свое средневековье ...и выяснилось...что кушать то нечего...ничего не работает....да и по большому счету работники они еще те....что жители Азии в бОльшей и основной массе своей совершенно безграмотные, а главное зачастую агрессивные люди. у которых только еб2тельно жевательные рефлексы нож в кармане они не понимают что такое хорошо и что такое плохо.. что можно и что нельзя ..а что делать нельзя --они понимают только тогда когда их пи»здят Когда такой человек попадает в Россию, он довольно быстро пересматривает свои взгляды на жизнь. Глядя на то как люди радуются жизни, живут в хороших квартирах, ездят на дорогих машинах, он, который первоначально ехал с целью заработать хоть какую-то копейку, начинает завидовать и задаваться вопросом: &quot;а чем я хуже? &quot;. И тут он вспоминает, что вокруг него одни &quot;неверные&quot;, у которых можно всё забрать силой - женщин, деньги, территории...это натуральные дикари из феодального средневековьяЭто даже люди не другой культуры как на с стараются убедить...а люди другой цивилизации их можно содержать только за забором из колючей проволокиИх не льзя пускать в цивилизованное общество--они не подаются адаптации и ассимиляции они не способны к учебе --основная масса и квалифицированному труду---они ПАРАЗИТЫ
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Александр
Эмоциональные рассказы с картинками из &quot;Царь-града&quot; и ноль фактов. ЦИПСО  приветствует.
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radiofree
А какие тебе нужны факты? Адреса,явки,фамилии участковых,полицейских инспекторов,которые принимали заявления?Где конкретика?
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