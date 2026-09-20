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Россия стала страной котов №1

Россия стала страной котов №1

Россия заняла первое место в мире по доле домохозяйств, где есть хотя бы один кот или кошка — 59%, следует из подборки Seasia Stats на основе данных Rakuten Insight, FEDIAF и TGM Research за 2024–2026 годы.

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