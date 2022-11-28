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Португалия с Роналду вышла в плей-офф на 4 из 5 ЧМ. Дальше 1/8 проходили пока только в 2006-м

Криштиану Роналду со сборной Португалии сыграет в плей-офф чемпионата мира в четвертый раз. Обыграв сборную Уругвая во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022 со счетом 2:0, Португалия обеспечила себе место в плей-офф турнира.

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