Португалия с Роналду вышла в плей-офф на 4 из 5 ЧМ. Дальше 1/8 проходили пока только в 2006-м

Криштиану Роналду со сборной Португалии сыграет в плей-офф чемпионата мира в четвертый раз. Обыграв сборную Уругвая во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022 со счетом 2:0, Португалия обеспечила себе место в плей-офф турнира.
Популярные статьи
- Министр внутренних дел Германии с повязкой One Love пришла на матч с Японией. Она сидит рядом с Инфантино
- Сибскана о Германии: «Вместо футбола решили чьи-то права позащищать. Кайф, что японцы им заткнули ##########»
- «Верим в ваш успех, братья!» Сборная России пожелала Сербии удачи перед стартом на ЧМ-2022
Свежие комментарии