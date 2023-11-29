Вратарь Антон Худобин назвал свой дебют в ХК "Сибирь" скомканным

Тренер команды "Северсталь" признался, что готовил игроков к встрече с новым вратарём "Сибири"Вратарь хоккейного клуба "Сибирь" Антон Худобин оказался недоволен своим дебютом в новой команде – проигрышном матче с "Северсталью" со счётом (1:2).
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