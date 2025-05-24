«Одна команда»: Путин подчеркнул значение единства страны в ходе визита в Курскую область

Визит президента России Владимира Путина в Курскую область — первый после полного освобождения региона и от киевских формирований имел как практическое значение — узнать ситуацию на месте, поддержать курян, так и важный политический символизм: он демонстрирует переход от обороны к восстановлению.
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