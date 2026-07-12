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Семин поддержал расширение ЧМ до 64 команд: «Количество не повлияло на качество. Зачем говорить голословно, что будет плохо?»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин поддержал идею дальнейшего расширения чемпионата мира.

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