Муфтияты сочли запрет хиджабов в школах Владимирской области нарушением Конституции

Алексей Тан

Не завтра... послезавтра.... туда (в Чечню)... евреи "путь наладят"... как они это СДЕЛАЛИ в 90-тые и начло 00-вых, и сливали всю информацию врагам России.... и как это они делали, сливая инфо нацистам Германии, в 1940-41-ом... через коминтерн и др. еврейские структуры (институты).... похожие на "СохнУт".