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Муфтияты сочли запрет хиджабов в школах Владимирской области нарушением Конституции

Муфтияты сочли запрет хиджабов в школах Владимирской области нарушением Конституции

Как вы знаете, Министерство образования и молодёжной политики Владимирской области приказом от 22 октября дополнило требования к одежде школьников.

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Комментарии
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Алексей Тан
Не завтра... послезавтра.... туда (в Чечню)... евреи &quot;путь наладят&quot;... как они это СДЕЛАЛИ в 90-тые и начло 00-вых, и сливали всю информацию врагам России.... и как это они делали, сливая инфо нацистам Германии, в 1940-41-ом... через коминтерн и др. еврейские структуры (институты).... похожие на &quot;СохнУт&quot;.
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16 час.
Юна
Тогда в Чечне не должно быть негатива на короткие юбки, открытые плечи и распущенные волосы. Во Владимирской области юбки-кофточки и обычная одежда, а хиджаб в Чечне носите. Там же никто её не снимает с женщин.
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15 час.

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