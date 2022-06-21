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РПЛ не расширят, бан Рыбуса в сборной Польши, Кузьменко едет в «Ванкувер», Грановская уйдет из «Челси», Бердыев нашел работу в Иране, рекорд на 100-метровке на спине и другие новости

РПЛ не расширят, бан Рыбуса в сборной Польши, Кузьменко едет в «Ванкувер», Грановская уйдет из «Челси», Бердыев нашел работу в Иране, рекорд на 100-метровке на спине и другие новости

1. Большинство клубов РПЛ выступили против расширения лиги с сезона-2023/24. Клубы РПЛ выступили против расширения лиги.

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