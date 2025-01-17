Кому нельзя ходить в баню?

В России существует множество традиций, связанных с баней. Некоторые утрачивают свою актуальность, а другие, наоборот, с каждым годом набирают обороты, делится с корреспондентом PRIMPRESS бывший приморский врач-иммунолог, а ныне банщик с многолетним стажем Евгений Самойлов.