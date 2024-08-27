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Белоруссия готовит авиаудар? Лукашенко поздравил Украину бойцами "Вагнера"

Белоруссия готовит авиаудар? Лукашенко поздравил Украину бойцами "Вагнера"

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Сегодня 9,2K прочитали На украино-белорусской границе снова неспокойно: вдоль неё с одной стороны барражируют беспилотники ВСУ, так и норовя залететь к соседу, с другой концентрируются белорусские войска, техника и бойцы бывшего "Вагнера".

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Комментарии
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АА
Афонин Андрей
Нет никакого ОДКБ, есть Россия, на шею которой уселись &quot;соучастники ОДКБ&quot; и свесив ножки, диктуют свои условия. Разогнать все эти несостоявшиеся  организации, поберечь лучше наших солдат. У нас есть Родина -Мать, Россия - матушка, вот её и надо обеспечивать безопасностью!
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