Белоруссия готовит авиаудар? Лукашенко поздравил Украину бойцами "Вагнера"

АА

Афонин Андрей

Нет никакого ОДКБ, есть Россия, на шею которой уселись "соучастники ОДКБ" и свесив ножки, диктуют свои условия. Разогнать все эти несостоявшиеся организации, поберечь лучше наших солдат. У нас есть Родина -Мать, Россия - матушка, вот её и надо обеспечивать безопасностью!