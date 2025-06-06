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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Новые возможности. Обучающие тренинги для незрячих и слабовидящих организуют в Бобруйске.

Новые возможности. Обучающие тренинги для незрячих и слабовидящих организуют в Бобруйске.

В отделении социальной реабилитации, абилитации инвалидов центра социального обслуживания населения Ленинского района Бобруйска состоялся второй обучающий тренинг в рамках социального проекта для незрячих и слабовидящих бобруйчан старше 50 лет ´Цифровая доступность 50+´.

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