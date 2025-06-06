Новые возможности. Обучающие тренинги для незрячих и слабовидящих организуют в Бобруйске.

В отделении социальной реабилитации, абилитации инвалидов центра социального обслуживания населения Ленинского района Бобруйска состоялся второй обучающий тренинг в рамках социального проекта для незрячих и слабовидящих бобруйчан старше 50 лет ´Цифровая доступность 50+´.