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Царьград

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Московский этап Кубка мира по тентпеггингу пройдет 14-16 августа

Московский этап Кубка мира по тентпеггингу пройдет 14-16 августа

С 14 по 16 августа в "Битце" пройдет этап Кубка мира по тентпеггингу. Участники из 8 стран, включая Россию, будут соревноваться в этом зрелищном виде конного спорта.

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