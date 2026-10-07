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Нижегородская правда

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Глеб Никитин поздравил Владимира Путина с 74-летием

Глеб Никитин поздравил Владимира Путина с 74-летием

Сегодня, 7 октября, президенту России Владимиру Путину исполняется 74 года. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил главу государства с днем рождения.

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