FTX планирует положить конец банкротству и выплатить миллиарды криптокредиторам

Компания FTX Trading Ltd. представила свое последнее предложение по возврату миллиардов долларов клиентам и кредиторам, положив начало последнему раунду потенциальных споров о том, как лучше всего положить конец делу о банкротстве запятнанной мошенничеством криптовалютной фирмы.