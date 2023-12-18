FTX планирует положить конец банкротству и выплатить миллиарды криптокредиторам

Компания FTX Trading Ltd. представила свое последнее предложение по возврату миллиардов долларов клиентам и кредиторам, положив начало последнему раунду потенциальных споров о том, как лучше всего положить конец делу о банкротстве запятнанной мошенничеством криптовалютной фирмы.
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