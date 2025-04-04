Операторы FPV-дронов группировки войск «Днепр» уничтожили 4 пикапа в тылу противника

Благодаря постоянному совершенствованию навыков скрытой воздушной разведки, увеличению дальности поражения целей и сокращению времени на их уничтожение, эффективность боевой работы подразделений БПЛА постоянно возрастает.
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