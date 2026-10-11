В Дании произошла одна из самых нелепых утечек данных: пароль администратора был «123456»

В Сеть утекли 8,8 млн персональных идентификаторов В Дании произошла утечка данных из центрального реестра населения (CPR), затронувшая, по предварительным оценкам, около 8,8 млн персональных идентификационных номеров.
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