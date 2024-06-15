Англосаксы пытаются столкнуть Россию, Китай и ЮАР в Африке

Global Look Press/Klaus Ohlenschläger/picture alliance Россия расширяет своё присутствие в Африке. Если раньше "зоной интересов" Москвы являлись западные и центральные районы Чёрного континента, то теперь в поле зрения – юг.
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