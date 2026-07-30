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Мировое обозрение

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Путин и Воробьёв обсудили строительство новых медцентров и дублёр МКАД в Подмосковье

Путин и Воробьёв обсудили строительство новых медцентров и дублёр МКАД в Подмосковье

Встреча президента с губернатором Московской области — это обычно протокольное мероприятие. Но в этот раз за сухими кадрами из Кремля скрываются две конкретные вещи, которые затронут миллионы людей: гигантская стройка в Балашихе и новый платный дублёр МКАД.

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