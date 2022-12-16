Стивен Адамс оперся головой на плечо Янниса Адетокумбо во время матча

Стивен Адамс оперся головой на плечо Янниса Адетокумбо во время матча

У центрового «Мемфиса» Стивена Адамса во время матча с «Милуоки» случился забавный момент с лидером соперника Яннисом Адетокумбо.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх