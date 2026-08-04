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Распространенная привычка может увеличить риск сердечного приступа

Распространенная привычка может увеличить риск сердечного приступа

Исследователи выявили связь между временем отхода ко сну и вероятностью развития инфаркта миокарда. Анализ данных более 4,5 тысячи человек показал, что у людей с выраженным утренним или вечерним хронотипом риск сердечного приступа оказался выше, чем у остальных.

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