Винер о Кабаевой: «Мы почти не встречаемся: у Алины своя очень серьезная и сложная работа, а у меня своя. Игры БРИКС подарили нам возможность снова быть вместе»

На соревнованиях, проходивших в Казани, выступали гимнастки из школы Кабаевой «Небесная грация». «Очень счастлива, что встретила свою ученицу на этих соревнованиях! Спасибо Играм БРИКС за возможность увидеться! Сейчас мы почти не встречаемся, потому что у Алины своя очень серьезная и сложная работа, а у меня своя.