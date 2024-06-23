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Винер о Кабаевой: «Мы почти не встречаемся: у Алины своя очень серьезная и сложная работа, а у меня своя. Игры БРИКС подарили нам возможность снова быть вместе»

На соревнованиях, проходивших в Казани, выступали гимнастки из школы Кабаевой «Небесная грация». «Очень счастлива, что встретила свою ученицу на этих соревнованиях! Спасибо Играм БРИКС за возможность увидеться! Сейчас мы почти не встречаемся, потому что у Алины своя очень серьезная и сложная работа, а у меня своя.

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