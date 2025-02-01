Депутаты предложили привлекать в колледжи не поступивших в вузы выпускников

С такой идеей парламентарии обратились к главе Минпросвещения Депутаты Госдумы Сергей Кабышев и Яна Лантратова предложили привлекать на обучение в колледжи и техникумы абитуриентов, которые не прошли в вузы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии