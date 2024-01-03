Аксёнов рассказал о строительстве в Крыму новых дорог

В Крыму продолжается строительство объездной дороги вокруг Симферополя на участке Донское – Перевальное, ведутся подготовительные работы для строительства магистрали Перевальное – Алушта, а также дороги в объезд Алушты.
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