Родители дошкольников в ХМАО пожаловались на дефицит вакцины от кори

Жители Ханты-Мансийска пожаловались на отсутствие вакцины от кори в детском саду № 8 «Солнышко». По словам одного из родителей, написавшего пост в городской группе «Типичный Ханты-Мансийск» в Telegram, детей в дошкольном учреждении не прививают с октября 2023 года.