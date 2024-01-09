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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Родители дошкольников в ХМАО пожаловались на дефицит вакцины от кори

Жители Ханты-Мансийска пожаловались на отсутствие вакцины от кори в детском саду № 8 «Солнышко». По словам одного из родителей, написавшего пост в городской группе «Типичный Ханты-Мансийск» в Telegram, детей в дошкольном учреждении не прививают с октября 2023 года.

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