Стало известно, есть ли угроза затопления в Свердловской области

По словам эксперта, ситуацию сдерживает лишь похолоданиеЭксперт рассказала, что риск половодья, подобный тому, что случилось сейчас в Орске, существует и для Свердловской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Позор. О таком молчать нельзя: После Прямой линии Путина блогеры не могут остановиться
- Путин устроил ЕС разнос в прямом эфире: Жёстко! Швейцарию аж затрясло. "Аховые" итоги "спланированной операции"
- Сын сотрудницы ООН переехал в Россию, чтобы стать физруком, и рассказал, что его поразило: "Большим шоком стала Анапа"
Свежие комментарии