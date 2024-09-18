Мигранты и миграции. Великая греческая колонизация

Очень интересные экспонаты, рассказывающие о жизни греческих колонистов в городе Гермонасса (сегодня это станица Тамань), находятся в местном археологическом музее… Фотография автора…вопроси Бога, чтобы знать нам,успешен ли будет путь наш, в который мы идем.