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Мигранты и миграции. Великая греческая колонизация

Мигранты и миграции. Великая греческая колонизация

Очень интересные экспонаты, рассказывающие о жизни греческих колонистов в городе Гермонасса (сегодня это станица Тамань), находятся в местном археологическом музее… Фотография автора…вопроси Бога, чтобы знать нам,успешен ли будет путь наш, в который мы идем.

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