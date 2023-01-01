Больше никаких 128 ГБ. Samsung Galaxy S23, S23 Plus и S23 Ultra получат 256 ГБ флеш-памяти в базе

Небольшое, но важное улучшение подготовила Samsung для телефонов флагманской линейки Galaxy S23. По данным инсайдера Ахмеда Квайдера (Ahmed Qwaider), ни один телефон линейки не получит 128 ГБ флеш-памяти: в базе у каждой модели будет 256 ГБ.