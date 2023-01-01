Больше никаких 128 ГБ. Samsung Galaxy S23, S23 Plus и S23 Ultra получат 256 ГБ флеш-памяти в базе

Небольшое, но важное улучшение подготовила Samsung для телефонов флагманской линейки Galaxy S23. По данным инсайдера Ахмеда Квайдера (Ahmed Qwaider), ни один телефон линейки не получит 128 ГБ флеш-памяти: в базе у каждой модели будет 256 ГБ.
Небольшое, но важное улучшение подготовила Samsung для телефонов флагманской линейки Galaxy S23. По данным инсайдера Ахмеда Квайдера (Ahmed Qwaider), ни один телефон линейки не получит 128 ГБ флеш-памяти: в базе у каждой модели будет 256 ГБ.
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