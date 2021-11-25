В 2021 году в Омской области план по воспроизводству лесов перевыполнили на 138 %

На работы по лесовосстановлению в этом году из федерального бюджета выделили 103,7 млн. Как сообщают в пресс-службе омского правительства, работы по воспроизводству лесов выполнили на площади больше 6,6 тысяч гектаров, план же — 5 тысяч гектаров.