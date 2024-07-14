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Андрей Мостовой о требле «Зенита» в новом сезоне: «Я не экстрасенс, но, думаю, мы способны»

Андрей Мостовой о требле «Зенита» в новом сезоне: «Я не экстрасенс, но, думаю, мы способны»

Вчера «Зенит» взял OLIMPBET Суперкубок России, обыграв «Краснодар» (4:2). «Будет ли требл в новом сезоне? Я не экстрасенс, но думаю, что мы способны на это.

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