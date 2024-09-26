Брат убил брата на охоте в Карелии, приняв его за лося

Трагедия произошла 24 сентября в лесном массиве около деревни Песчаное Пудожского района. Как рассказали в Следственном комитете Карелии, 24 сентября текущего года в темное время суток два брата находились в лесу около деревни Песчаное Пудожского района.
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