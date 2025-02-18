«Заморозка» дивидендов «Норникеля» вряд ли будет долгой

Публикация «Норильским никелем» финансовых показателей за 2024 год и последовавшая за ней телефонная конференция его топ-менеджеров с инвесторами и аналитиками вызвала бурную дискуссию по поводу возможной невыплаты им дивидендов: дескать, пострадают интересы миноритарных акционеров.