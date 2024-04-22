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Николай Азаров: Украинизация не дала ожидаемых результатов: дети беженцев из Украины не знают украинского языка

Николай Азаров: Украинизация не дала ожидаемых результатов: дети беженцев из Украины не знают украинского языка

10 лет принудительной украинизации не дали ожидаемых результатов! Директор школы латвийского города Даугавпилс рассказал, что возглавляемое им учебное учреждение отказалось от украинских учителей, поскольку дети беженцев из Украины не знают украинского языка.

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