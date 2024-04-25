Власти Кургана снизят на 10% число школьников, которые учатся во вторую смену

В Кургане сократится на 10% количество школьников, которые вынуждены заниматься во вторую смену. Об этом говорится в плане городских властей по реализации Послания президента РФ Федеральному Собранию в 2024 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии