Российская премьер-лига пошутила над погоней Овечкина за рекордом Гретцки

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) в официальном Telegram-канале пошутила над погоней Александра Овечкина за рекордом канадского форварда Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах лиги.
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