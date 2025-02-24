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Российская премьер-лига пошутила над погоней Овечкина за рекордом Гретцки

Российская премьер-лига пошутила над погоней Овечкина за рекордом Гретцки

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) в официальном Telegram-канале пошутила над погоней Александра Овечкина за рекордом канадского форварда Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах лиги.

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