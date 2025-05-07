Крипто-драма в Конгрессе: демократы покидают слушания из-за Трампа

Во вторник представители Демократической партии покинули совместное заседание комитетов по финансовым услугам и сельскому хозяйству Палаты представителей США, выразив протест против крипто-проектов Дональда Трампа.
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