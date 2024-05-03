Ученые ИБГ РАН описали новый путь развития рака без мутаций в генах

Специалисты Института биологии гена РАН установили, развитие рака в отдельных случаях может быть связано не с мутациями генов, а с эпигенетическими, то есть не затрагивающими последовательность ДНК, изменениями.
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