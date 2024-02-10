Раскрыты данные о погибшем в страшной аварии на «Коле» в Карелии

Мужчина погиб в Медвежьегорском районе из-за водителя, выполнившего небезопасный обгон Полиция Карелии опубликовала подробности смертельной аварии, произошедшей вечером 9 февраля на трассе «Кола» в Медвежьегорском районе.
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