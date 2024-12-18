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Предпринимателям Удмуртии рассказали, как стать экспортёром

Предпринимателям Удмуртии рассказали, как стать экспортёром

Ижевск. Удмуртия. Практически любая компания в Удмуртии может стать экспортёром на внешние рынки. Об этом рассказала «Сусанину» замдиректора Корпорации развития республики, руководитель Центра поддержки экспорта УР Валерия Антоненко.

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